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Лента новостей / Происшествия

В столкновении с фурой в Курской области погиб водитель легковушки

Авария произошла на трассе М2 Крым в Обоянском районе

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Сегодня около двух часов дня на трассе М2 Крым в Обоянском районе Курской области столкнулись фура и легковушка. 

По предварительной информации ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», ехал со стороны Курска в сторону Белгорода. На 579 км автодороги произошло столкновение со встречным грузовиком «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 27-летний шофер. В результате ДТП водителя «Лады» госпитализировали, в больнице он скончался. 

Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия. Движение автотранспорта на данном участке автодороги не ограничено.
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