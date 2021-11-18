В столкновении с фурой в Курской области погиб водитель легковушки

Авария произошла на трассе М2 Крым в Обоянском районе

Сегодня около двух часов дня на трассе М2 Крым в Обоянском районе Курской области столкнулись фура и легковушка.





По предварительной информации ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», ехал со стороны Курска в сторону Белгорода. На 579 км автодороги произошло столкновение со встречным грузовиком «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 27-летний шофер. В результате ДТП водителя «Лады» госпитализировали, в больнице он скончался.





Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия. Движение автотранспорта на данном участке автодороги не ограничено.