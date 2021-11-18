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В Курске почти 40 студентов вузов и ссузов будут получать именные стипендии городской администрации

Стипендии назначены на этот учебный год

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В Курске почти 40 студентов вузов и ссузов будут получать именные стипендии городской администрации. 

Так, с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022-го стипендию в размере 1500 рублей в месяц за отличную учебу и стремление к получению дополнительного (разностороннего) образования будут получать шесть студентов. Еще пять студентов получат стипендии за особые успехи в области изучаемых дисциплин.

За победу в спортивных проектах и соревнованиях различного уровня стипендия назначена пяти студентам. Девять ребят стали стипендиатами за победу в творческих проектах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 13 юношей и девушек получат стипендию за активное участие в общественной студенческой жизни.

Мэрия поощрит и две студенческие семьи. В течение учебного года они будут получать стипендию за успешное сочетание очного обучения обоих членов студенческой семьи и особые успехи в области изучаемых дисциплин, победы в проектах различных уровней, активное участие в общественной студенческой жизни и семье.
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