Стипендии назначены на этот учебный год

В Курске почти 40 студентов вузов и ссузов будут получать именные стипендии городской администрации.





Так, с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022-го стипендию в размере 1500 рублей в месяц за отличную учебу и стремление к получению дополнительного (разностороннего) образования будут получать шесть студентов. Еще пять студентов получат стипендии за особые успехи в области изучаемых дисциплин.





За победу в спортивных проектах и соревнованиях различного уровня стипендия назначена пяти студентам. Девять ребят стали стипендиатами за победу в творческих проектах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 13 юношей и девушек получат стипендию за активное участие в общественной студенческой жизни.





Мэрия поощрит и две студенческие семьи. В течение учебного года они будут получать стипендию за успешное сочетание очного обучения обоих членов студенческой семьи и особые успехи в области изучаемых дисциплин, победы в проектах различных уровней, активное участие в общественной студенческой жизни и семье.