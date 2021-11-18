Курская область. Во Льгове задержали сотрудников местного ФОКа

Во Льгове задержали сотрудников местного ФОКа. Об этом сообщает льговская газета «Курьер». По данным издания, задержаны старший тренер учреждения, управляющий структурным подразделением Льговской ДЮСШ, депутат Льговского горсовета, управляющий бассейном и медсестра.
В домах руководителей спортивных объектов провели обыски, а в администрации Льгова изъяли документацию, касающуюся деятельности местных спортивных учреждений.
Неофициальные источники предполагают, что интерес спецслужб может быть связан с коррупционными схемами. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.