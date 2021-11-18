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Курская область. Во Льгове задержали сотрудников местного ФОКа

В домах руководителей спортивных объектов провели обыски, а в администрации Льгова изъяли документацию

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Во Льгове задержали сотрудников местного ФОКа. Об этом сообщает льговская газета «Курьер». По данным издания, задержаны старший тренер учреждения, управляющий структурным подразделением Льговской ДЮСШ, депутат Льговского горсовета, управляющий бассейном и медсестра. 

В домах руководителей спортивных объектов провели обыски, а в администрации Льгова изъяли документацию, касающуюся деятельности местных спортивных учреждений.

Неофициальные источники предполагают, что интерес спецслужб может быть связан с коррупционными схемами. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.
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