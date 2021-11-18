В курский трамвай могут вложить миллиарды рублей

Регион рассматривает частную концессионную инициативу от ГК «Мовиста», которая предусматривает поддержку из федерального бюджета. Общая стоимость проекта — 12,5 млрд рублей

Губернатор Роман Старовойт рассказал о своём участии в «Транспортной неделе» и заседании Госсовета в Москве. На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» он поделился основными тезисами, которые озвучил в докладе.

Для Курской области в приоритете будет развитие опорной региональной сети. Это дороги, которые связывают ключевые населённые пункты региона друг с другом, отмечает телеканал ТАКТ.





- Также нам важно делать городские улицы комфортнее и безопаснее для всех граждан, а не только автомобилистов. Это означает, что нам нужны доступные переходы, удобные тротуары и велодорожки. Нужно обновлять подвижной состав общественного транспорта. Сейчас мы рассматриваем частную концессионную инициативу от ГК «Мовиста», которая предусматривает поддержку из федерального бюджета. Общая стоимость проекта — 12,5 млрд рублей. Если получится его реализовать, то мы обновим общественный электротранспорт в Курске! – написал глава региона.