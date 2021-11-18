В Курске на следующей неделе на 33 улицах будут отключать свет

В Курске в электросетях с 22 по 25 октября планируются очередные ремонтные работы, поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 22 по 26 ноября с 9-30 до 16-30:
Городская
23 ноября с 9-30 до 15-30:
3-я Гуторовская 29-37, 18-32
4-я Гуторовская 1-43, 6-38
Гуторовская 55А, 55Б
24 ноября с 9-30 до 16-30:
Конорева 22
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 22 по 23 ноября с 9-00 до 16-00:
ул. Бойцов 9-й Дивизии 88-130А
ул. Павлуновского 62-64А; 87-89
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
25 ноября с 13-30 до 16-00:
Брянская
Минская
Гомельская
Малых 84-180, 45-123
Васильевский переулок 1-29, 2-28
2-й Раздельный переулок 2-14, 1-11
3-й Раздельный переулок 1-21
Киевская 1-55, 2-76
Ивановский переулок 1-7, 2-8
Подвойского 25-91, 22-96
Кривецкая 23-93, 22-84
Петропавловский переулок 1-9, 2-22
Сеймская 2-48, 1-63
Котлякова 1-85, 2-90
С 23 по 24 ноября с 9-30 до 16-00:
Васильевский переулок
Киевская 35-55, 48-76
Ивановский переулок
Подвойского 47-91, 46-96
Кривецкая 65-93, 62-84
Котлякова 41-85, 44-90
Сеймская
25 ноября с 13-30 до 16-30:
Союзная 18, 18а
8 Марта 67-81, 82-104
Линейная 37-67, 46-74
1-й Железнодорожный переулок 3-15, 4-16
2-й Железнодорожный переулок 3-13, 4-16
Телефон для справок: 26-32-10.