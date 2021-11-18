В Курске на следующей неделе на 33 улицах будут отключать свет

Отключения запланированы в трех округах

В Курске в электросетях с 22 по 25 октября планируются очередные ремонтные работы, поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 22 по 26 ноября с 9-30 до 16-30:





Городская





23 ноября с 9-30 до 15-30:





3-я Гуторовская 29-37, 18-32

4-я Гуторовская 1-43, 6-38

Гуторовская 55А, 55Б





24 ноября с 9-30 до 16-30:





Конорева 22





Телефон для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 22 по 23 ноября с 9-00 до 16-00:





ул. Бойцов 9-й Дивизии 88-130А

ул. Павлуновского 62-64А; 87-89





Телефон для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





25 ноября с 13-30 до 16-00:





Брянская

Минская

Гомельская

Малых 84-180, 45-123

Васильевский переулок 1-29, 2-28

2-й Раздельный переулок 2-14, 1-11

3-й Раздельный переулок 1-21

Киевская 1-55, 2-76

Ивановский переулок 1-7, 2-8

Подвойского 25-91, 22-96

Кривецкая 23-93, 22-84

Петропавловский переулок 1-9, 2-22

Сеймская 2-48, 1-63

Котлякова 1-85, 2-90





С 23 по 24 ноября с 9-30 до 16-00:





Васильевский переулок

Киевская 35-55, 48-76

Ивановский переулок

Подвойского 47-91, 46-96

Кривецкая 65-93, 62-84

Котлякова 41-85, 44-90

Сеймская





25 ноября с 13-30 до 16-30:





Союзная 18, 18а

8 Марта 67-81, 82-104

Линейная 37-67, 46-74

1-й Железнодорожный переулок 3-15, 4-16

2-й Железнодорожный переулок 3-13, 4-16





Телефон для справок: 26-32-10.