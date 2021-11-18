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Лента новостей / В регионе

В Курске на следующей неделе на 33 улицах будут отключать свет

Отключения запланированы в трех округах

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В Курске в электросетях с 22 по 25 октября планируются очередные ремонтные работы, поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 22 по 26 ноября с 9-30 до 16-30: 

Городская

23 ноября с 9-30 до 15-30: 

3-я Гуторовская 29-37, 18-32
4-я Гуторовская 1-43, 6-38
Гуторовская 55А, 55Б

24 ноября с 9-30 до 16-30: 

Конорева 22

Телефон для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 22 по 23 ноября с 9-00 до 16-00: 

ул. Бойцов 9-й Дивизии 88-130А 
ул. Павлуновского 62-64А; 87-89 

Телефон для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

25 ноября с 13-30 до 16-00: 

Брянская
Минская
Гомельская
Малых 84-180, 45-123
Васильевский переулок 1-29, 2-28
2-й Раздельный переулок 2-14, 1-11
3-й Раздельный переулок 1-21
Киевская 1-55, 2-76
Ивановский переулок 1-7, 2-8
Подвойского 25-91, 22-96
Кривецкая 23-93, 22-84
Петропавловский переулок 1-9, 2-22
Сеймская 2-48, 1-63
Котлякова 1-85, 2-90

С 23 по 24 ноября с 9-30 до 16-00: 

Васильевский переулок 
Киевская 35-55, 48-76
Ивановский переулок 
Подвойского 47-91, 46-96
Кривецкая 65-93, 62-84
Котлякова 41-85, 44-90
Сеймская

25 ноября с 13-30 до 16-30: 

Союзная 18, 18а
8 Марта 67-81, 82-104
Линейная 37-67, 46-74
1-й Железнодорожный переулок 3-15, 4-16
2-й Железнодорожный переулок 3-13, 4-16

Телефон для справок: 26-32-10.
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