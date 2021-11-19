В Курске возместят расходы на питание школьников-льготников на дистанционке

Сумма компенсации — 75 рублей за день. В области выдают продуктовые наборы

В Курске возместят расходы на питание школьников на дистанционке. Сумма компенсации — 75 рублей за день. Ученики 9 и 11 классов получат компенсацию за три дня, так как они вышли с дистанта на неделю раньше, остальные — за восемь. В школах, подведомственных областному комитету образования, детям выдают продуктовые наборы, куда входит сахар, рис, тушенка, паштет, консервы, сок, чай, масло сливочное и растительное и некоторые другие продукты. Их начали выдавать 8 ноября и закончат 30-го. Графики выдачи есть в администрациях школ.

И денежная компенсация, и продуктовая положены только льготникам: детям из малоимущих или многодетных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. То есть тем, кто получал бесплатное питание в школах. Чтобы получить денежную компенсацию, родители должны написать соответствующее заявление в администрацию школы.