В деревне в Курской области браконьеры застрелили краснокнижных лебедей

Нарушителей ищет полиция

В Щигровском районе Курской области браконьеры застрелили краснокнижных лебедей.





Как сообщил охотовед Щигровского района, ЧП произошло днем 18 ноября в районе деревне Петровка. Неизвестный застрелил трех лебедей-шипунов. На место прибыли сотрудники областного комитета природных ресурсов, но нарушителей, не застали. Теперь их ищет полиция. Размер вреда, причиненного животным, занесенным в Красную книгу, определит Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области.





Курянам напоминают, что лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области. За его отстрел этих птиц грозит уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ.