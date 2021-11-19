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В деревне в Курской области браконьеры застрелили краснокнижных лебедей

Нарушителей ищет полиция

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В Щигровском районе Курской области браконьеры застрелили краснокнижных лебедей.

Как сообщил охотовед Щигровского района, ЧП произошло днем 18 ноября в районе деревне Петровка. Неизвестный застрелил трех лебедей-шипунов. На место прибыли сотрудники областного комитета природных ресурсов, но нарушителей, не застали. Теперь их ищет полиция. Размер вреда, причиненного животным, занесенным в Красную книгу, определит Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области.

Курянам напоминают, что лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области. За его отстрел этих птиц грозит уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ.
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