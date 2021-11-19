Ими оказались два наркомана, желающие раздобыть денег на очередную дозу

В Курске похитителей люков нашли с помощью системы «Безопасный город».





О пропаже двух крышек технических колодцев «Водоканала» с улицы Литовская сообщили специалисты организации. В большинстве тяжёлые чугунные диски сдают в пункт приёма вторсырья люди, ведущие антиобщественный образ жизни. Именно такой была одна из главных версий, которую начали отрабатывать полицейские.





По записям с камер наблюдения в составе системы «Безопасный город», установленных в радиусе полукилометра от места преступления, оперативники отследили автомобиль, который долго курсировал по дворам. Машину и её владельца стали проверять. Выяснилось, что авто действительно использовалось для совершения преступления и перевозки краденого. Водитель и его знакомый, злоупотребляющие наркотиками, спланировали кражу, рассчитывая достать деньги на очередную дозу синтетики. Чтобы не привлекать внимание, чугунные люки раскололи на части и сдали на металлолом.





После задержания злоумышленники свою вину отрицать не стали и уже написали в отделе полиции явки с повинной. За кражу им грозит до 5 лет лишения свободы.