Он уехал с места ДТП

«Курского санитара» лишили прав на 1,5 года.





Сегодня в Курске в Мировом суде рассматривался протокол об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» в отношении Сергея Беляева, называющего себя «Курским санитаром».





Ранее полицейские установили, что он на автомобиле «Шевроле» уехал с места аварии, произошедшей 4 ноября на улице Карла Маркса в Курске.





В ходе заседания суд рассмотрел все обстоятельства дела, допросил свидетелей и изучил дополнительные вещественные доказательства. Сам Беляев в середине процесса неожиданно принял решение не участвовать в разбирательстве и попросил рассмотреть дело в его отсутствии.





Суд признал его виновным в оставлении места ДТП и лишил права управления автомобилем на срок 1 год 6 месяцев.





В региональном УМВД напоминают, что согласно Кодексу об административных происшествиях Российской Федерации водитель не имеет права покидать место ДТП до составления материалов о дорожно-транспортном происшествии.