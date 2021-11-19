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«Курского санитара» лишили прав на 1,5 года

Он уехал с места ДТП

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«Курского санитара» лишили прав на 1,5 года. 

Сегодня в Курске в Мировом суде рассматривался протокол об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» в отношении Сергея Беляева, называющего себя «Курским санитаром».

Ранее полицейские установили, что он на автомобиле «Шевроле» уехал с места аварии, произошедшей 4 ноября на улице Карла Маркса в Курске.

В ходе заседания суд рассмотрел все обстоятельства дела, допросил свидетелей и изучил дополнительные вещественные доказательства. Сам Беляев в середине процесса неожиданно принял решение не участвовать в разбирательстве и попросил рассмотреть дело в его отсутствии.

Суд признал его виновным в оставлении места ДТП и лишил права управления автомобилем на срок 1 год 6 месяцев.

В региональном УМВД напоминают, что согласно Кодексу об административных происшествиях Российской Федерации водитель не имеет права покидать место ДТП до составления материалов о дорожно-транспортном происшествии.
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