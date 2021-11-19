Либо показать бумажный сертификат или справку

С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области нужно будет предъявить действующий QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса либо факт перенесенного заболевания со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.





В случае отсутствия QR-кода можно представить бумажный сертификат о профилактической прививке или справку из медицинской организации, подтверждающую, что человек болел ковидом, со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.





С 1 декабря в регионе возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном транспорте.