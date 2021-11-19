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Лента новостей / В регионе

С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области нужно будет предъявить действующий QR-код

Либо показать бумажный сертификат или справку

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С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области нужно будет предъявить действующий QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса либо факт перенесенного заболевания со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.

В случае отсутствия QR-кода можно представить бумажный сертификат о профилактической прививке или справку из медицинской организации, подтверждающую, что человек болел ковидом, со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления.

С 1 декабря в регионе возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном транспорте.
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