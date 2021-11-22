На душу населения эта сумма будет равна 12 654 рублям

В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год. Президент внёс поправки к проекту федерального бюджета на 2022 — 24 годы. Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ из-за скачка инфляции. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение. Если сейчас прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей, то со следующего года в целом по России на душу населения эта сумма будет равна 12 654 рублям.

Таким образом прожиточный минимум составит:

- для трудоспособного населения — 13 793 рублей

- для пенсионеров — 10 882 рублей

- для детей — 12 274 рублей.