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В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

На душу населения эта сумма будет равна 12 654 рублям

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В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год. Президент внёс поправки к проекту федерального бюджета на 2022 — 24 годы. Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ из-за скачка инфляции. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение. Если сейчас прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей, то со следующего года в целом по России на душу населения эта сумма будет равна 12 654 рублям. 
 Таким образом прожиточный минимум составит: 
- для трудоспособного населения — 13 793 рублей 
- для пенсионеров — 10 882 рублей 
- для детей — 12 274 рублей.
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