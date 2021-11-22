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Новинки недели
Сегодня, 09:35
Alice Merton ''Island''
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Новая музыка
Alice Merton ''Island''
Mojento ''Греет''
Kungs ''Regarde-Moi''
Forester ''Falling Water''
Lauren L'aimant ''One Night''
Константин Кинчев ''Оксюморон''
Holy Holy ''Believe Anything''
Tom Grennan ''Don't Break The Heart''
Bob Sinclar feat. Kee ''D.N.A.''
Biplan ''Vasara Nesibaigs''
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В Курской области снова прогнозируют мороз
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Курская областная Дума приняла в первом чтении бюджет
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Открылась предварительная регистрация на публичные слушания по проекту Генплана Курска
Сегодня, 17:36
В этом году каток на Театральной площади Курска будет в 1,5 раза больше и бесплатным
Сегодня, 17:16
Роман Старовойт допустил снятие ковидных ограничений в Курской области к Новому году
Сегодня, 16:59
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