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Лента новостей / В регионе

В Курской области решение о вакцинации школьников будут принимать их родители

Власти обещают, что непривитых детей от очных занятий в школе отстранять не будут

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«Вакцинация у нас добровольная как была так и остаётся», - заявил сегодня главный санврач Курской области Олег Климушин. Неделю назад он подписал постановление, где сказано, что для людей старше 60 лет и студентов вакцинация обязательная. Замгубернатора Андрей Белостоцкий говорит, что пока об этом не думали, но в других регионах это есть. Студенты сейчас на дистанте, как только вакцинируются 100%, выйдут учиться.
Что касается школьников, то вакцина для подростков «Спутник М» в Курск поступит в декабре. Решение о вакцинации детей будут принимать их родители. По словам Белостоцкого, речи об отстранении непривитых детей от очных занятий в школе пока не идёт. Но в некоторых странах уже так делают…
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