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Лента новостей / В регионе

В курских больницах в следующем году появятся мобильные персональные медпомощники

Пока проект будет работать в пилотном режиме

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В Курской области разрабатывают отраслевые дорожные карты цифровой трансформации. Проекты представили на стратегической сессии, организованной региональным комитетом цифрового развития и связи в режиме видеоконференции. 

Так, в здравоохранении создадут единый ситуационный центр, к которому постепенно подключат все медучреждения региона. В нескольких больницах в следующем году в пилотном режиме появятся мобильные персональные медпомощники. Система позволит проводить мониторинг состояния пациентов, а заодно снизит нагрузку на службу скорой помощи.

Областной комитет по физкультуре и спорту предложил ввести цифровые медкарты спортсмена, создать единую информсистему спортивной жизни региона и мобильное приложение «Активный житель»: куряне, предпочитающие спортивный образ жизни, смогут получать скидки и бонусы от компаний-партнёров проекта.

А до конца этого года курянам станут доступны 85 массовых социально значимых услуг. Например, полностью оцифрует свои услуги Центр занятости населения, у промышленных предприятий с численностью от 500 человек появятся цифровые паспорта, начнётся внедрение отечественного ПО.
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