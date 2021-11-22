Жители Курска продолжают жаловаться на работу общественного транспорта

На сегодняшнем оперативном совещании в Доме Советов руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков рассказал, что от жителей Курска продолжают поступать жалобы на долгое ожидание автобусов и маршруток. Причём, как уточняет телеканал

ТАКТ

, сообщения поступают не только из микрорайонов, но и из центра города. Губернатор Роман Старовойт обратился к главе Курска Виктору Карамышеву с просьбой изучить этот вопрос и проработать его с перевозчиками. Он отметил, что без масштабной реформы общественного транспорта говорить о скорых улучшениях невозможно. Однако перевозчики также должны понимать, что, выиграв контракт, они должны выполнять условия, а не просто гнаться за прибылью, выводя автобусы на линию только в те часы, когда пассажиропоток высокий.