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Лента новостей / В регионе

Жители Курска продолжают жаловаться на работу общественного транспорта

Причём сообщения поступают не только из микрорайонов, но и из центра города

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На сегодняшнем оперативном совещании в Доме Советов руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков рассказал, что от жителей Курска продолжают поступать жалобы на долгое ожидание автобусов и маршруток. Причём, как уточняет телеканал ТАКТ, сообщения поступают не только из микрорайонов, но и из центра города. Губернатор Роман Старовойт обратился к главе Курска Виктору Карамышеву с просьбой изучить этот вопрос и проработать его с перевозчиками. Он отметил, что без масштабной реформы общественного транспорта говорить о скорых улучшениях невозможно. Однако перевозчики также должны понимать, что, выиграв контракт, они должны выполнять условия, а не просто гнаться за прибылью, выводя автобусы на линию только в те часы, когда пассажиропоток высокий.
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