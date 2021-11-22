Курская областная Дума приняла в первом чтении бюджет

Главные тезисы – казна сохраняет свою социальную ориентированность и учитывает потребности всех направлений развития региона

Депутаты Курской областной Думы нового созыва собрались уже на 3-е свое заседание. Несмотря на сложную эпидимическую ситуацию оно также прошло в очном формате. Того требовала важность вопросов, включенных в повестку, сообщает телеканал ТАКТ .





Юрий Амерев, председатель Курской областной Думы:

«Сегодня очень серьезный день, серьезное заседание. Основной вопрос, это, конечно, рассмотрение бюджета в первом чтении. Это основной документ для нашей Курской области. То, что мы сейчас видим – это верхушка айсберга. Рассмотрение и принятие бюджета. Большая работа была проведена и большая работа по исполнению бюджета впереди».





По словам председателя областной Думы, над проектом бюджета финансисты и законотворцы трудятся уже три месяца. Совсем недавно документ оценивали на публичных слушаниях. Он был рекомендован к принятию, в том числе Общественной палатой Курской области. Главные тезисы, которые тогда прозвучали – казна сохраняет свою социальную ориентированность и учитывает потребности всех направлений развития региона. Молодой депутат из Пристенского района Петр Чепурин, который не понаслышке знаком с проблемами сельских территорий и АПК, с такой оценкой проекта бюджета согласен.





Петр Чепурин, депутат Курской областной Думы:

«В нем все-таки на 12 миллиардов больше денежных средств по сравнению с бюджетом 21-го года. На 9 видов федеральной поддержки в нем больше, различных финансовых инструментов. И как представитель сельского населения я хочу отметить, что уделяется больше внимания развитию сельских территорий».





Традиционно непростым всегда бывает обсуждение расходов на сферу здравоохранения. Звучали и сейчас звучат замечания касательно объема заложенных средств. Депутат облдумы Игорь Зоря отмечает – оснований волноваться нет. Медицина в приоритете.





Игорь Зоря, депутат Курской областной Думы:

«Это только первое чтение. И мы в первом приближении просчитываем те расходы, которые идут на систему здравоохранения. И, конечно, все проблемные места, все, которые нуждаются в свое корректировке, они будут учтены. И ко второму чтению, я думаю, мы придем уже с другими цифрами с другими показателями. Это и лекарственное обеспечение, мы просим дополнительно более чем 500 миллионов рублей для того, чтобы закрыть основные проблемы. Появились новые категории пациентов. Многие расходы, кстати, что позволило нам снизить бремя на областной бюджет, вошли в федеральные программы. То есть федеральные средства выделяются на те ранее существовавшие финансовые поддержки, которые были в региональном бюджете».





Рассмотрению проекта регионального бюджета депутаты посвятили несколько часов, после чего приступили к голосованию. В первом чтении главный документ принят.

В повестке дня также вопрос о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. В следующем году общая сумма доходов составит почти 16 миллионов рублей. Рост – до 8%. Запланированы расходы медучреждений на проведение углубленной диспансеризации застрахованных, которые переболели коронавирусом.





Впрочем, нагрузка на систему обязательного страхования остается высокой, у ряда медучреждений возникают долги. Одна из главных причин, отмечает руководитель профильного думского комитета, в нежелании многих курян вакцинироваться.





Игорь Зоря, депутат Курской областной Думы :

«Тысячу рублей, которую мы вкладываем в вакцинопрофилактику, и приводит к тому что не заболевает человек или болеет не тяжело, экономит буквально 150 тысяч рублей на каждом реанимационном больном. Вот если бы мы рассуждали по государственному, понимали проблему именно с этой точки зрения, то, конечно, не было этих колоссальных расходов на лечение реанимационных больных. Я вам для примера скажу, что только на обеспечение отделений реанимации, только на реанимационные отделения ежегодно дополнительно мы тратим более 1 миллиарда 95 миллионов рублей».





В ходе заседания депутаты рассмотрели еще 18 вопросов. Преимущественно они связаны с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.