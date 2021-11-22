Участвовать в слушаниях могут обладатели QR-кодов

Открылась предварительная регистрация на публичные слушания по проекту Генплана Курска. Зарегистрироваться можно на официальном сайте городской администрации в разделе « Народный генплан ». Для участия в публичных слушаниях нужно указать фамилию, имя, отчество и округ проживания.





Обсуждение проекта Генплана пройдёт в концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4):





- 26 ноября в 18.00 (для жителей Железнодорожного округа) - ссылка для регистрации.





- 27 ноября в 11.00 (для жителей Сеймского округа) - ссылка для регистрации.





- 28 ноября в 11.00 (для жителей Центрального округа) - ссылка для регистрации.





Напомним, что участвовать в слушаниях могут обладатели QR-кодов, сертификатов о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе не более 6 месяцев назад.