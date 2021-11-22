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Открылась предварительная регистрация на публичные слушания по проекту Генплана Курска

Участвовать в слушаниях могут обладатели QR-кодов

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Открылась предварительная регистрация на публичные слушания по проекту Генплана Курска. Зарегистрироваться можно на официальном сайте городской администрации в разделе «Народный генплан». Для участия в публичных слушаниях нужно указать фамилию, имя, отчество и округ проживания. 

Обсуждение проекта Генплана пройдёт в концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4):

- 26 ноября в 18.00 (для жителей Железнодорожного округа) - ссылка для регистрации. 

- 27 ноября в 11.00 (для жителей Сеймского округа) - ссылка для регистрации. 

- 28 ноября в 11.00 (для жителей Центрального округа) - ссылка для регистрации. 

Напомним, что участвовать в слушаниях могут обладатели QR-кодов, сертификатов о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе не более 6 месяцев назад.
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