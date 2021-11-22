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Депутат ГД Михаил Романов: «Дорога Жизни достойна звания дороги-Героя»

День Дороги жизни отмечается в Питере ежегодно 22 ноября.
пресс-служба Михаила Романова

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В юбилейный 80-й год с момента открытия Дороги жизни депутат Государственной думы Михаил Романов обратился к петербуржцам с идеей учредить звание дороги-героя и присвоить его легендарной трассе, информирует spbdnevnik.ru.

По словам парламентария, эта дорога является памятником самому себе, поскольку каждый ее километр хранит в себе истории человеческих жизней. Дорога жизни увековечена в десятках стихов и песен, во многих мемориалах.

Михаил Романов добавляет, что мы нередко употребляем словосочетание «дорога жизни» для обозначения тяжелых путей решения сложных жизненных ситуаций. Это опасная, но единственно возможная дорога, ведущая нас к добру и справедливости. Однако надо помнить, что те самые 30 километров, давшие нам топоним «Дорога жизни», привели к гибели тысяч людей. Тогда, в тяжелые месяцы блокады, она была единственным способом связи Ленинграда с внешним миром. И при строительстве и эксплуатации дороги многие гибли в результате обморожений или бомбежек, сбившись с пути или защищая груз. Дорога жизни стала единственным сосудом, поддерживавшим жизнь Ленинграда.

День Дороги жизни отмечается в Питере ежегодно 22 ноября. В юбилейный 80-й год по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выплаты по 50 тысяч получили 1912 человек. Эти ленинградцы прожили в блокаде менее 4 месяцев, в связи с чем они не подпадали под действие указа президента о единовременных выплатах гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда».
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