В Курске на этой неделе откроют проезд по улице Тускарнрй

Сейчас дорожники начали укладывать верхний слой асфальта

На улице Тускарной в Курске дорожники начали укладывать верхний слой асфальта, установка бортового камня почти завершена. В планах также восстановление поврежденного тротуара. Сейчас там трудятся сразу несколько бригад. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,7 км.





По словам подрядчика, уже на этой неделе автомобилисты смогут проехать по обновленной проезжей части.





Ремонтировать улицу Тускарную по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должны были в следующем году. Но благодаря дополнительному финансированию работы развернулись этой осенью. Помимо Тускарной по нацпроекту в Курске досрочно планируют отремонтировать еще 9 улиц: Радищева, Гоголя, Павлова, Рышковская, Привокзальная, Крюкова, Чумаковского, Сонина и Чайковского.