  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске на этой неделе откроют проезд по улице Тускарнрй

Сейчас дорожники начали укладывать верхний слой асфальта

Читайте также

На улице Тускарной в Курске  дорожники начали укладывать верхний слой асфальта, установка бортового камня почти завершена. В планах также восстановление поврежденного тротуара. Сейчас там трудятся сразу несколько бригад. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,7 км.

По словам подрядчика, уже на этой неделе автомобилисты смогут проехать по обновленной проезжей части. 

Ремонтировать улицу Тускарную по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должны были в следующем году. Но благодаря дополнительному финансированию работы развернулись этой осенью. Помимо Тускарной по нацпроекту в Курске досрочно планируют отремонтировать еще 9 улиц: Радищева, Гоголя, Павлова, Рышковская, Привокзальная, Крюкова, Чумаковского, Сонина и Чайковского.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске на переходе молодой водитель сбил женщину

В Курской области за сутки выявлено 337 новых случаев коронавируса

Депутат ГД Михаил Романов: «Дорога Жизни достойна звания дороги-Героя»

В Курской области снова прогнозируют мороз

Курская областная Дума приняла в первом чтении бюджет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске