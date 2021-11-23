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Лента новостей / Происшествия

В Курске автомобилистка прижала к забору пешехода

Авария произошла недалеко от 50-й школы

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Сегодня утром в Курске в районе дома №10/ А по улице Серегина, недалеко от 50-й школы, 33-летняя  автомобилистка прижала к забору пешехода. Авария произошла в начале девятого. 

По предварительной информации ГИБДД, женщина на Оpel corsa, осуществляла движение задним ходом по территории парковки, и допустила наезд на 54-летнего мужчину), который шел по тротуару. В результате он получил различные травмы, его  доставили в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. 

Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП, будет дана правовая оценка действиям его участников.
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