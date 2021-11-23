В Курске автомобилистка прижала к забору пешехода

Авария произошла недалеко от 50-й школы

Сегодня утром в Курске в районе дома №10/ А по улице Серегина, недалеко от 50-й школы, 33-летняя автомобилистка прижала к забору пешехода. Авария произошла в начале девятого.





По предварительной информации ГИБДД, женщина на Оpel corsa, осуществляла движение задним ходом по территории парковки, и допустила наезд на 54-летнего мужчину), который шел по тротуару. В результате он получил различные травмы, его доставили в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи.





Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП, будет дана правовая оценка действиям его участников.