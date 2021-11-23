Главам районов Курской области могут отказать в предоставлении отпусков

В таких обстоятельствах важно сначала подтянуть показатели прививочной кампании и минимизировать число больных, а уж потом рассуждать об отпуске, решил губернатор

Традиционное оперативное совещание губернатор Роман Старовойт начал с подведения итогов командировки в столицу, сообщает телеканал ТАКТ . Администрации региона удалось заручиться поддержкой федерального центра в сфере развития туризма. Отмечена Курская область и по части реализации национального проектов. А вот в дорожном строительстве, вероятно, грядут перемены к худшему. В первую очередь, это касается финансовой составляющей.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Министерство финансов РФ предлагает изменить формулу софинансирования и применять коэффициент по состоянию на текущий момент в нормативе региональных дорог. С одной стороны, конечно, хорошо, что по сравнению с другими регионами большее число километров дорог Курской области регионального значения находится в нормативе. Но, с другой стороны, если будет применяться данный коэффициент, то нам, к сожалению, на следующий год будет срезано финансирование.

Детально обсудили на губернаторской планёрке и эпидситуацию с коронавирусом. По данным на утро понедельника, в регионе выявлено 340 новых инфицированных. В целом, ситуация оценивается как стабильная. Некоторое снижение числа курян с тяжёлой формой COVID-19 позволит в скором времени вернуть больницы к оказанию плановой помощи. Начать решено с радиологического отделения онкоцентра, где было оборудовано 120 коек для пациентов с коронавирусом. Это будет сделано после открытия противотуберкулёзного диспансера.

Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:

- Следующий этап – это планомерное закрытие-открытие уже 6 городской больницы и роддома. Но это будет после того, как заработает у нас инфекционный корпус. Первый этаж инфекционного корпуса практически готов, начался монтаж оборудования. Там уже чистовая полностью отделка и рабочих там только техники, которые обеспечивают кислород и электричество. В большей степени, процентов на 85-90 уже готов второй этаж.

Согласно ранее озвученным планам, принять первых пациентов инфекционный госпиталь сможет уже к середине декабря. В настоящее время помимо установки оборудования идёт комплектование штата медицинских работников.

Вводимые ковидные ограничения больно ударили по сектору предпринимательства. Буквально сразу за объявлением локдауна курские власти сообщили о готовности подставить бизнесу плечо и предоставить ряд мер экономической поддержки. Средства на эти цели предусмотрены в областной казне. И предприниматели поспешили ими воспользоваться.

Алексей Смирнов, первый заместитель губернатора Курской области:

- На сегодня уже 4 тысячи заявлений подано от предпринимателей на 140 миллионов рублей для получения грантов в рамках поддержки за сохранённые рабочие места. И такие заявления можно подать в ИФНС до 15 декабря текущего года. И второй большой блок поддержки – это льготные федеральные кредиты 3%-ные. У нас тоже уже 130 организаций обратились в банки на 450 миллионов рублей.

В завершении губернаторской планёрки слово взял глава Медвенского района Виктор Катунин. Он обратился к Роману Старовойту с вопросом о предоставлении отпуска. Ранее глава региона запретил чиновникам отдыхать, поскольку ситуация с распространением коронавируса требовала непрерывного мониторинга и быстроты реакции. По мнению, Катунина, сейчас, когда обстановка улучшилась, отпуск можно было бы взять. В Доме Советов с этим не согласились.

- Андрей Викторович, есть у нас данные по Медвенскому району уровень вакцинации какой? – Роман Владимирович, Медвенский район у нас 65,2% вакцинация. – Это относительно других районов насколько хорошо или плохо? – Если взять по Курской области, всего по районам у нас процент вакцинации 82,8. По всем районам, мы город не трогаем. По Медвенскому району 65,2.- Ну, это существенно отличается.

Кроме того, по информации Андрея Белостоцкого, в районе довольно высокая смертность от коронавируса, что не позволяет назвать эпидситуацию в нём стабильной. В таких обстоятельствах важно сначала подтянуть показатели прививочной кампании и минимизировать число больных, а уж потом рассуждать об отпуске, решил губернатор. Впрочем, это касается всех глав районов. На положительное решение в вопросе предоставления отпусков вправе рассчитывать только те, кто добился высокого процента вакцинированных и может похвалиться нулевыми показателями смертности от ковид-инфекции.