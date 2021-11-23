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Лента новостей / В регионе

С 26 ноября в Курской области снимут еще часть ковидных ограничений

Откроются театра, кино, возобновятся концерты. Всё по QR-кодам

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На заседании оперштаба Курской области решено с 26 ноября снять еще часть ковидных ограничений. Начнут работать театры, концертные залы и кино. Но зал там должен быть заполнен не больше чем наполовину, у зрителей QR-коды, сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. На спортивных мероприятиях заполняемость трибун 25%, но не больше 500 человек. 

В спортивных учреждениях возобновятся тренировки и соревнования для детей старше 13 лет. МФЦ начнут предоставлять услуги в полном объеме. Откртются читальные залы и архивы по предварительной записи и по QR-кодам. 

Возобновится проведение профилактических осмотров взрослых и детей. 

С 6 декабря возобновят работу учреждения дополнительного образования.
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