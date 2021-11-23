Курская прокуратура признала законным введение QR-кодов

Куряне, выступающие против обязательной вакцинации, пытались обжаловать введение QR-кодов в регионе и обратились в прокуратуру

Куряне, выступающие против обязательной вакцинации, пытались обжаловать введение QR-кодов в регионе и обратились в прокуратуру. Однако там люди поддержки не нашли. Как сообщает интернет-издание «Секунда», надзорное ведомство признало законным распоряжение губернатора об ограничениях и не нашло оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Издание приводит фото официального ответа прокуратуры.





Цитата: «Разъясняем, что действующим законодательством, в том числе ст.6, 31 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", к полномочиям региональных органов исполнительной власти отнесено введение (отмена) на соответствующей территории ограничительных мероприятий, которое осуществляется на основании предложений главных государственных санитарных врачей и их заместителей в случае возникновения угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Аналогичные положения закреплены в Указе президента РФ от 11..05.2020 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции". Законность действий органов исполнительной власти субъектов РФ, связанных с введением органичительных мероприятий, подтверждается также позицией Конституционного суда РФ, изложенной в постановлении от 25.12.2020 №49-11. Решение о введении в регионе ограничительных мероприятий принято на оперативном штабе Курской области по предупреждению завоза и распространения коронавируса в учетом предложений Управления Роспотребнадзора по Курской области ввиду сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Учитывая вышеизложенное, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении названного нормативного правового акта не имеется».