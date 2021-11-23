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Врач курского кожвендиспансера умерла от коронавируса, несмотря на прививку

Белостоцкий попросил выделить 2 миллиона на тестирование медиков на антитела

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Врач курского кожвендиспансера умерла от коронавируса, несмотря на прививку. Об этом на заседании опершатаба рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий. Выяснилось, что у медика не оказалось антител G. Зато было 90-процентное поражение легких. По словам Белостоцкого, медик вакцинировалась в феврале. Он же заверяет, ссылаясь на институт Гамалеи, что таких случаев не больше 1 процента. 

Чиновник попросил выделить небольшую сумму на тестирование медиков на иммуноглобулин G - 2 миллиона. 

Еще Белостоцкий сообщил, что медработники, в основном частных клиник, стали чаще заражаться коронавирусом. Замгубернатора попросил провести расследование, чтобы выяснить причину.
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