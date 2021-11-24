В Курске полиция ищет девочку-подростка, которая ушла из дома накануне вечером и не вернулась

Девочку зовут Дарья Анисимова, ей 13 лет





Девочку зовут Дарья Анисимова, ей 13 лет.





Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывают круг общения подростка и общественные места.





Приметы: на вид 13-14 лет, рост 164 см, темные волосы, выбритый затылок, глаза серо-голубые, носит очки круглой формы. Особая примета: пирсинг в носу.





Была одета: черная куртка, бежевая толстовка на молнии, штаны черного цвета, черная шапка и ботинки.





Полиция просит всех, кому известно местонахождение подростка, сообщить в Северо-Западный отдел полиции по телефону 58-33-90 или 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.

​В Курске полиция ищет девочку-подростка, которая ушла из дома вечером 23 ноября и не вернулась.