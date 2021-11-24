В Курске пьяный водитель устроил тройное ДТП на встречке

Авария произошла на улице Гудкова

23 ноября в восьмом часу вечера вблизи дома №10 на улице Гудкова в Курске столкнулись три машины.





Как сообщили в ГИБДД, 60-летний водитель «ВАЗа 2115», двигаясь со стороны улицы Фестивальная в направлении улицы Дубровинского, выехал на встречку, где столкнулся с «Ниссаном», за рулем которого была 32-летняя женщина. От удара «ВАЗ» отбросило на грузовик «Газ 3009D3», под управлением 36-летнего шофера.





В результате пострадала женщина из иномарки и сам виновник аварии. С травмами их госпитализировали. Отмечается, что в момент ДТП он был пьяным.