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В Курске пьяный водитель устроил тройное ДТП на встречке

Авария произошла на улице Гудкова

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23 ноября в восьмом часу вечера вблизи дома №10 на улице Гудкова в Курске столкнулись три машины. 

Как сообщили в ГИБДД, 60-летний водитель «ВАЗа 2115»,  двигаясь со стороны улицы Фестивальная в направлении улицы Дубровинского, выехал на  встречку, где столкнулся с «Ниссаном», за рулем которого была 32-летняя женщина. От   удара «ВАЗ» отбросило на грузовик «Газ 3009D3», под управлением 36-летнего шофера. 

В результате пострадала женщина из иномарки и сам виновник аварии. С травмами их госпитализировали. Отмечается, что в момент ДТП он был пьяным. 
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