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Курская область готовится к ЕГЭ и повышению цифровизации

Определиться со сдаваемыми предметами выпускники должны до 1 февраля 2022 года. А уже 1 декабря 2021-го написать итоговое сочинение или изложение, являющееся допуском к ГИА.

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Одним из главных вопросов совещания региональной администрации стала подготовка системы образования Курской области к грядущей государственной итоговой аттестации, передает телеканал ТАКТ.

В самом начале, своего доклада, руководитель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко ознакомила с итогами, прошедших в текущем году экзаменов. Так, математика, обществознание, биология, история и физика стали самыми популярными к сдаче предметами. Больше половины выпускников поступили в курские вузы.

Наталья Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области

 «Напомню, что выпускники 11 классов, которые в 2021 году не планировали поступать в образовательные организации ВПО, проходили итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме ГВЭ. А те, кто планировали поступать в вузы в форме ЕГЭ. Но для выдачи аттестата о среднем общем образовании достаточно было сдать единый госэкзамен по русскому языку»

«Государственная итоговая аттестация – 2022», также будет проходить с использованием на экзаменационных пунктах металлоискателей, телефонных «глушилок», видеонаблюдения и принятии всех мер эпидемиологической безопасности.

Порядок поступления в ссузы будет изменен. В частности, будет обязательна сдача родственных СПО образовательных программ предметов, а обязательные экзамены будут проводиться не по линии поступления вузы.

Определиться со сдаваемыми предметами выпускники должны до 1 февраля 2022 года. А уже 1 декабря 2021-го написать итоговое сочинение или изложение, являющееся допуском к ГИА.

В рамках обсуждения отраслевой цифровизации, представили пять направлений т.н. «цифровой зрелости». В список вошли: госуправление, здравоохранение, образование, развитие городской среды, транспорт и логистика.

Из этого складывается рейтинг цифровой трансформации.

Александр Зотов, и.о. председателя комитет цифрового развития и связи Курской области

 «Рейтинг Курской области до апреля 2021 года был в диапазоне от 60 до 70 места. Регулярные межведомственные советы приучастии губернатора, а также стратегическая сессия, проведенная в мае, позволили продвинуться Курской области в рейтинге, и сейчас мы находимся в диапазоне с 40 по 50 место»

Был представлен также,  список комитетов, которые необходимо активнее включать в отраслевые программы цифрового развития.
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