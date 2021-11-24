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В Курске благодаря экспертизе, проведенной экспертом-биологом, полицейские раскрыли кражу шестилетней давности

В 2015 году неизвестный взломал магазин в Медвенском районе и похитил деньги из кассы и товар

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В Курске благодаря экспертизе, проведенной экспертом-биологом, полицейские раскрыли  кражу шестилетней давности. 

В 2015 году неизвестный взломал магазин в Медвенском районе и похитил деньги из кассы и товар. На месте преступления эксперт-криминалист собрал оставленные злоумышленником следы, невидимые на первый взгляд. С помощью специальной технологии эксперт обнаружил, в том числе, генетический материал и следы крови от незначительной раны, которую взломщик получил, повреждая окно. Следов оказалось настолько мало, что сам вор мог не заметить, что поранился, однако этого хватило, чтобы в дальнейшем провести исследование.

Тогда найти похитителя по «горячим» следам не удалось. Однако работа по преступлению продолжилась. Данные включили в базу хранения генетических материалов.

В этом году в экспертно-криминалистический центр на исследование поступил генетический материал подозреваемого в других преступлениях. В ходе сравнения с материалами, хранящимися в базе данных, эксперт-биолог обнаружил абсолютное совпадение с тем, кто мог совершить кражу из магазина несколько лет.
Курянин после предъявления результатов полученной экспертизы сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.
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