Ряд замечаний у ревизоров есть по невыполнению вечерних рейсов

В Курске проверили количество пассажирского транспорта на маршрутах. Сотрудники дептранса выбрали остановку рядом с ТЦ «Пушкинский» по направлению из центра.

По итогам проведенного мониторинга пассажиропоток после 21:30 уменьшился, в связи с введением ряда ограничительных мер, наполняемость пассажирского составила от 1 до 4 баллов по пятибалльной шкале. Ряд замечаний у ревизоров есть по невыполнению вечерних рейсов по маршрутам в направлении железнодорожного вокзала, улицы Союзной, микрорайонов Волокно, КЗТЗ, что приводит к долгому ожиданию транспорта и, соответственно, его переполненности.

Центральной диспетчерской службе поручили оперативно взаимодействовать с перевозчиками, усилить контроль за соблюдением расписания и регулярностью выполнения рейсов, схем движения.