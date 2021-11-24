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В Курске проверили количество пассажирского транспорта на маршрутах

Ряд замечаний у ревизоров есть по невыполнению вечерних рейсов

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В Курске проверили количество пассажирского транспорта на маршрутах. Сотрудники дептранса выбрали остановку рядом с ТЦ «Пушкинский» по направлению из центра. 
По итогам проведенного мониторинга пассажиропоток после 21:30 уменьшился, в связи с введением ряда ограничительных мер, наполняемость пассажирского составила от 1 до 4 баллов по пятибалльной шкале. Ряд замечаний у ревизоров есть по невыполнению вечерних рейсов по маршрутам в направлении железнодорожного вокзала, улицы Союзной, микрорайонов Волокно, КЗТЗ, что приводит к долгому ожиданию транспорта и, соответственно, его переполненности.
Центральной диспетчерской службе поручили оперативно взаимодействовать с перевозчиками, усилить контроль за соблюдением расписания и регулярностью выполнения рейсов, схем движения.
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