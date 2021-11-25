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Лента новостей / Происшествия

В Курске сбили двух женщин, переходивших дорогу

Аварии произошли на улицах Добролюбова и Энгельса

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В Курске 24 ноября сбили двух женщин, переходивших дорогу, сообщает Госавтоинспекция. 

Одна авария произошла в десятом часу утра. 47-летний водитель «Хендай Солярис», двигаясь по улице Добролюбова со стороны Верхней Луговой в направлении улицы Малых, сбил 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Еще одну горожанку сбили около 8 часов вечера на улице Энгельса. 44-летний водитель «Хендай», двигаясь со стороны дома № 90 по улице Энгельса в направлении 3-го Шоссейного переулка, при повороте налево сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. 

В результате этих ДТП пострадавших женщин госпитализировали с травмами.
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