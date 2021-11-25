Вред окружающей среде специалисты оценили на сумму более 3,8 миллионов рублей

В Курске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха.





Совместную проверку провели отдел дознания Сеймского отдела полиции, прокуратурой и региональным управлением Росприроднадзора. Уголовное дело возбуждено по статье 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы» по факту загрязнения воздуха одним из предприятий в Курске.





По версии дознания, при осуществлении производства было допущено превышение выбросов загрязняющего вещества в воздух. Вред окружающей среде специалисты оценили на сумму более 3,8 миллионов рублей.





Как отмечают в региональном УМВД, начато расследование с целью установления всех обстоятельств противоправной

деятельности, а также лиц, нарушивших условия производства.