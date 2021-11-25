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Лента новостей / В регионе

В Курске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха

Вред окружающей среде специалисты оценили на сумму более 3,8 миллионов рублей

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В Курске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха.

Совместную проверку провели отдел дознания Сеймского отдела полиции, прокуратурой и региональным управлением Росприроднадзора. Уголовное дело возбуждено по статье 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы» по факту загрязнения воздуха одним из предприятий в Курске.

По версии дознания, при осуществлении производства было допущено превышение выбросов загрязняющего вещества в воздух. Вред окружающей среде специалисты оценили на сумму более 3,8 миллионов рублей.

Как отмечают в региональном УМВД, начато расследование с целью установления всех обстоятельств противоправной
деятельности, а также лиц, нарушивших условия производства.
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