Лента новостей / В регионе Сегодня, 13:43 В Курске открыли мобильный прививочный пункт у гипермаркета «Леруа Мерлен» Пункт открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера Читайте также В торговом центре Железногорска Курской области открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавируса В курском цирке возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19 В Курске открыли мобильный прививочный пункт у гипермаркета «Леруа Мерлен». Привиться там можно без записи, главное - не забыть паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Пункт открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера. +0 -0