  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске открыли мобильный прививочный пункт у гипермаркета «Леруа Мерлен»

Пункт открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера

Читайте также

В Курске открыли мобильный прививочный пункт у гипермаркета «Леруа Мерлен». Привиться там можно без записи, главное - не забыть паспорт, медицинский полис и СНИЛС. 
 
Пункт открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В пятницу в Курской области прогнозируют 5ºС мороза до 4°С тепла

Куряне боятся не дожить до расселения, в доме рушатся потолки и стены

Со следующего года в Курской области начнут выписывать цифровые рецепты

3-я поликлиника Курска открывает прививочный пункт для вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сеймский»

В Курскую область поступило 4 680 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске