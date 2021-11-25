Пункт открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера

В Курске открыли мобильный прививочный пункт у гипермаркета «Леруа Мерлен». Привиться там можно без записи, главное - не забыть паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Пункт открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера.