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В Курске оператор салона связи сливала личные данные клиента

Ей грозит до 5 лет тюрьмы

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В Курске оператор салона связи сливала личные данные клиента. Возбуждено уголовное дело.

28-летняя девушка, работая в салоне оператора связи, имела к доступ к личной информации клиентов. По просьбе своей подруги она предоставила детализацию звонков и информацию о смс-сообщениях номера, принадлежащего постороннему человеку. Данный факт был установлен в результате проведения комплекса оперативных мероприятий.

После проведенной внутренней проверки организации девушку уволили. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 183 «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».

В рамках следствия организована работа по доказыванию вины обвиняемой, проведены специальные технические экспертизы. Только после получения результатов экспертиз курянка созналась в содеянном. Она была уверена, что подобное вмешательство в личную информацию можно расценивать как любопытство, нарушение этических норм и внутренней политики конфиденциальности. Однако уголовным кодексом Российской Федерации подобные действия рассматриваются, как преступление.

Дело направлено в суд, горожанке грозит до пяти лет лишения свободы.
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