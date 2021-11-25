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Лента новостей / В регионе

3-я поликлиника Курска открывает прививочный пункт для вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сеймский»

Он начнет работу на следующей неделе

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3-я поликлиника Курска открывает прививочный пункт для вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сеймский» на 2-м этаже. Он начнет работу на следующей неделе. 
 
Это будет уже седьмой прививочный пункт в регионе, где можно вакцинироваться от коронавируса без предварительной записи. Такие пункты продолжают работу в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске. А сегодня начал работу и мобильный пункт вакцинации у гипермаркета «Леруа Мерлен» в Курске.
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