Он начнет работу на следующей неделе

3-я поликлиника Курска открывает прививочный пункт для вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сеймский» на 2-м этаже. Он начнет работу на следующей неделе.

Это будет уже седьмой прививочный пункт в регионе, где можно вакцинироваться от коронавируса без предварительной записи. Такие пункты продолжают работу в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске. А сегодня начал работу и мобильный пункт вакцинации у гипермаркета «Леруа Мерлен» в Курске.