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Лента новостей / В регионе

Со следующего года в Курской области начнут выписывать цифровые рецепты

Информация из рецепта, включая наименование препарата и его дозировку, будет в специальном QR-коде, по которому можно получить лекарство

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Со следующего года в Курской области начнут выписывать рецепты в цифровом виде. Проект запускают на платформе «Электронный рецепт» от компании «Медиката», а его оператором в регионе станет «Ростелеком». 

Компании обещают, что на внедрение проекта уйдет меньше двух месяцев. Планируется, что ко второму кварталу 2022-го электронные рецепты будут выписывать во всех медицинских учреждениях и принимать в 40% аптек Курской области. Уже сейчас такая техническая возможность есть в 172 аптеках региона. 

Информация из рецепта, включая наименование препарата и его дозировку, будет в специальном QR-коде, по которому можно получить лекарство. Если у человека технической возможности использовать QR-код нет, препарат можно будет получить по номеру СНИЛС.

Сервис в Курской области предоставит врачам доступ ко всем выписанным рецептам, в том числе выданным другими специалистами, с целью оценки безопасности лекарственной терапии. С помощью платформы медработники смогут отследить историю лечения пациента и создать назначения на лекарственную терапию в структурированном формате, выбрав необходимые препараты из встроенного справочника лекарственных средств.
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