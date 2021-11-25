Со следующего года в Курской области начнут выписывать цифровые рецепты

Информация из рецепта, включая наименование препарата и его дозировку, будет в специальном QR-коде, по которому можно получить лекарство

Со следующего года в Курской области начнут выписывать рецепты в цифровом виде. Проект запускают на платформе «Электронный рецепт» от компании «Медиката», а его оператором в регионе станет «Ростелеком».





Компании обещают, что на внедрение проекта уйдет меньше двух месяцев. Планируется, что ко второму кварталу 2022-го электронные рецепты будут выписывать во всех медицинских учреждениях и принимать в 40% аптек Курской области. Уже сейчас такая техническая возможность есть в 172 аптеках региона.





Информация из рецепта, включая наименование препарата и его дозировку, будет в специальном QR-коде, по которому можно получить лекарство. Если у человека технической возможности использовать QR-код нет, препарат можно будет получить по номеру СНИЛС.





Сервис в Курской области предоставит врачам доступ ко всем выписанным рецептам, в том числе выданным другими специалистами, с целью оценки безопасности лекарственной терапии. С помощью платформы медработники смогут отследить историю лечения пациента и создать назначения на лекарственную терапию в структурированном формате, выбрав необходимые препараты из встроенного справочника лекарственных средств.