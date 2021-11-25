Куряне боятся не дожить до расселения, в доме рушатся потолки и стены

Дом на Сумской 15 один из первых в списке на расселение, он считается особо опасным объектом. По словам жильцов, статус аварийного ему присвоили еще 20 лет назад

Дом на Сумской 15 один из первых в списке на расселение, он считается особо опасным объектом. По словам жильцов, статус аварийного ему присвоили еще 20 лет назад, передает телеканал ТАКТ . Старожилы говорят, что их дети уже выросли, но ситуация так и не сдвинулась с места. В сентябре этого года здесь побывали представители администрации и уверили, что до 1 декабря жилье будет выделено.





- В течение 30 дней должны нас расселить, изъяли землю из под дома, все, перед выборами приехали представители вот сюда, приглашали нас и сказали, деньги поделены, на ваш дом переселение в этом году. До конца года нас должны были переселить. Теперь мы звоним в администрацию, нам отвечают, денег нет. Было выделено 62 миллиона, - говорит Валентина Рудякова, житель дома.





Прошлой зимой в одной из комнат вместе со снегом обвалились потолочные перекрытия. Когда идет дождь, он проливает оба этажа, создавая потеки и лужи по щиколотку ноги. Санузел зачастую посещают с зонтиком, поскольку канализационные потоки с верхнего этажа устремляются прямо на головы жильцов.





- У нас осыпался потолок, оно каждый день все это сыпется, у меня дети маленькие, ходят по коридору, мы ходим смотрим на верх, боимся что на голову что - нибудь упадет. У нас трещит на кухне проводка, каждый день сидим и думаем что замкнет не дай бог, - рассказывает Яна Брянцева, житель дома





Несколько лет назад в доме уже был пожар – загорелась проводка. Тогда чудом все остались живы, лишь надышались дымом. Провода и сейчас периодически горят, жильцы постоянно за ними наблюдают, а в момент очередного задымления спешат отключить электричество в щитке. Но и к этому они уже привыкли. Страшно лишь спать по ночам. Никто из них не знает, где и когда упадет очередная потолочная плита.





- Стены льются, обои поотстали, бетонная плита над дверью обвалилась, вот, грохот был, не факт что дальше она не пойдет, не обвалится ничего не произойдет, тут уже боишься ляжешь и не проснешься. Потолки сыпятся, стены рушатся, тут жить невозможно вообще, - говорит Евгений Мартынов, жилец дома.





По словам представителей мэрии, в данный момент вопрос по расселению решается. Более подробную информацию нам обещали предоставить в ближайшее время.