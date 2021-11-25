Куряне боятся не дожить до расселения, в доме рушатся потолки и стены

Дом на Сумской 15 один из первых в списке на расселение, он считается особо опасным объектом. По словам жильцов, статус аварийного ему присвоили еще 20 лет назад, передает телеканал ТАКТ. Старожилы говорят, что их дети уже выросли, но ситуация так и не сдвинулась с места. В сентябре этого года здесь побывали представители администрации и уверили, что до 1 декабря жилье будет выделено.
- В течение 30 дней должны нас расселить, изъяли землю из под дома, все, перед выборами приехали представители вот сюда, приглашали нас и сказали, деньги поделены, на ваш дом переселение в этом году. До конца года нас должны были переселить. Теперь мы звоним в администрацию, нам отвечают, денег нет. Было выделено 62 миллиона, - говорит Валентина Рудякова, житель дома.
Прошлой зимой в одной из комнат вместе со снегом обвалились потолочные перекрытия. Когда идет дождь, он проливает оба этажа, создавая потеки и лужи по щиколотку ноги. Санузел зачастую посещают с зонтиком, поскольку канализационные потоки с верхнего этажа устремляются прямо на головы жильцов.
- У нас осыпался потолок, оно каждый день все это сыпется, у меня дети маленькие, ходят по коридору, мы ходим смотрим на верх, боимся что на голову что - нибудь упадет. У нас трещит на кухне проводка, каждый день сидим и думаем что замкнет не дай бог, - рассказывает Яна Брянцева, житель дома
Несколько лет назад в доме уже был пожар – загорелась проводка. Тогда чудом все остались живы, лишь надышались дымом. Провода и сейчас периодически горят, жильцы постоянно за ними наблюдают, а в момент очередного задымления спешат отключить электричество в щитке. Но и к этому они уже привыкли. Страшно лишь спать по ночам. Никто из них не знает, где и когда упадет очередная потолочная плита.
- Стены льются, обои поотстали, бетонная плита над дверью обвалилась, вот, грохот был, не факт что дальше она не пойдет, не обвалится ничего не произойдет, тут уже боишься ляжешь и не проснешься. Потолки сыпятся, стены рушатся, тут жить невозможно вообще, - говорит Евгений Мартынов, жилец дома.
По словам представителей мэрии, в данный момент вопрос по расселению решается. Более подробную информацию нам обещали предоставить в ближайшее время.