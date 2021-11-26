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В Курске завершили укладку асфальта на улице Чайковского

Осталось нанести разметку и установить знаки

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В Курске завершили укладку асфальта на улице Чайковского. Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, была в ямах и трещинах. В плане ремонта улица стояла на 2022 год. Но благодаря дополнительному финансированию привести в порядок проезжую часть удалось досрочно.

Работы на участке протяженностью 2,3 км развернулись в начале ноября. Специалисты «Суджанского ДРСУ №2» отфрезеровали изношенный асфальт и уложили два слоя нового покрытия. Сейчас дорожники завершают работы по обустройству съездов. После этого на улице останется нанести разметку и установить знаки.

Кроме Чайковского на год раньше по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске отремонтируют еще 9 улиц: Павлова, Сонина, Чумаковского, Гоголя и Радищева.
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