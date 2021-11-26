Рекламу с предложением стать акционером ОАО она увидела в интернете

В Курске 81-летняя пенсионерка приобрела несуществующие акции газовой компании. В столь солидном возрасте женщина была активным пользователем интернета. В сети она и увидела рекламу с предложением стать акционером ОАО. Курянка позвонила по указанному телефону, чтобы узнать детали. Собеседники, а на самом деле аферисты, которые создали эту ловушку, попытались упростить себе задачу и стали требовать у пенсионерки реквизиты банковской карты. Горожанка уже слышала о мошеннических схемах, поэтому называть номера и коды сразу отказалась.





Тогда мошенники предложили создать для приобретения акций электронный кошелёк, который назвали безопасным и прозрачным средством платежей. Чтобы это сделать пенсионерку заставили установить на свой компьютер некую программу, а затем пополнить счёт. Как только перевод был совершён, деньги из кошелька исчезли. 12 тысяч рублей – сумма пусть и небольшая, но для курянки существенная. Телефон мошенников перестал отвечать, а сохранить цифровые следы движения средств не удалось.





Спустя несколько дней женщина всё же обратилась в полицию. По факту совершённого мошенничества возбуждено уголовное дело.





Полиция предупреждает: любую информацию, особенно рекламного характера необходимо тщательно проверять. Интернет платформы, на которых размещены объявления или рекламные баннеры не несут ответственности за их содержание. Чтобы начать покупать акции нужно пройти несколько важных этапов, например, открыть брокерский счёт. Поэтому не стоит рассчитывать, что акционером можно стать после телефонного звонка. Бдительность и осторожность помогут избежать финансовых потерь.