Ущерб окружающей среде оценен в 3,8 миллиона рублей

В курской администрации прокомментировали дело в отношении «Экотекса». Накануне в региональном УМВД сообщили о том, что после прокурорской проверки в отношении предприятия возбудили уголовное дело за загрязнение воздуха. Ущерб природе специалисты оценивают в 3,8 миллиона рублей. В полиции не уточнили о каком заводе идет речь, сейчас областная администрация уточняет, что дело открыто в отношении «Экотекс-К». Установлено, что с 28 апреля 2020 года по 8 июня 2021-го работник предприятия в результате эксплуатации оборудования допустил превышение выбросов загрязняющих веществ, что повлекло причинение вреда окружающей среде.





Помимо уголовного дела, прокуратура направила в суд иск с требованием приостановить деятельность ООО «Экотекс-К» и обязать провести мероприятия по утилизации и обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.





Как отметил председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков, нарушители природоохранного законодательства, и простые граждане, и должностные или юридические лица должны нести ответственность за вред, причиненный окружающей среде.





«Потребительское отношение к окружающей среде недопустимо. Собственники, руководители предприятий должны понимать свою ответственность за вредные выбросы и своевременно устанавливать фильтры и очистные сооружения, чтобы, во-первых, обезопасить окружающую среду и людей, а во-вторых, избежать миллионных штрафов», - сказал чиновник.