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ФАС обязала «Магнит» и «Пятерочку» снизить цены на продукты в семи районах Курской области

Занимая доминирующее положение в нескольких районах области, эти торговые сети установили там более высокие цены на продукты, чем в Курске

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Федеральная антимонопольная служба направила предупреждения «Магниту» и «Пятерочке» с предписанием снизить цены на продукты в Курской области. Как отмечается, эти торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в Курске. ФАС зафиксировала в магазинах этих торговых сетей разные цены на одни и те же товары в зависимости от доли каждой из сетей в границах разных районов.

Так, в семи районах, где у сетей доминирующее положение, курица, масло, яйца, картофель, капуста, лук, морковь, мука, рис и пшено стоят дороже, чем в Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют.
На снижение цен сетям отвели 10 дней. В ведомстве добавили, что ситуацию взяли на особый контроль.
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