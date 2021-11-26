В Курске на зиму закроют ряд улиц с сильным уклоном

Еще на многих улицах установят знаки «Скользкая дорога»





С началом гололёда для движения автотранспорта будут закрыты следующие участки:

на улице Мирной - от Володарского до Тускарной,

на улице Дружининской - от Пионеров до Нижней Луговой,

на улице Уфимцева - от Горького до Володарского,

на улице Ватутина - от Семёновской до Золотого проезда,

А также на улице Чумаковской. Ограничения будут действовать с 6 декабря 2021 года по 31 марта 2022-го.





Кроме этого, рабочие бригады «Специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Курска» установят временные дорожные знаки 1.15 «Скользкая дорога» на улицах Серафима Саровского (от улицы Володарского), Челюскинцев (от улицы Льва Толстого до улицы Ленина), Лысая Гора (от улицы Чулкова гора до улицы Тускарной), 2-й Орловской (от улицы 50 лет Октября до улицы Понизовка), Золотой (от улицы Котова Гора до улицы Семёновской), Можаевской (от улицы Володарского до улицы Горького), Белинского (от улицы Пионеров до улицы Нижней Луговой), Никитской (от Хуторского переулка до улицы Тускарной), Коммунистической, Мичурина (от улицы Нижний План до улицы Верхней Луговой), Новой Луговой, Володарского (от улицы Нижней Набережной до дома № 15 по улице Володарского), на дороге от улицы Гремяченской до улицы Орловской и в проезде Энгельса.

В Курске на зиму закроют ряд улиц, имеющих значительный продольный уклон проезжей части.