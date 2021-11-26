Куряне страдают от затянувшегося ремонта теплотрассы

На непонятные сроки завершения ремонта теплотрассы, и связанные с этим неудобства, в том числе и холод в квартирах с практическим отсутствием горячей воды, куряне жалуются давно

Территория во дворе дома по адресу: Пучковка, 49, областного центра, а также вокруг близлежащих домов, напоминает поле брани после артиллерийской атаки. Из-за огромных куч земли и глины, строительного мусора и, разложенных для замены труб, подъехать к своему жилищу не могут многие местные куряне. О ситуации сообщает телеканал ТАКТ .





Татьяна Бабаскина, местный житель

«Ну невозможно проехать. Это безобразие. Вот у нас объявление написано: до 12 ноября. Сегодня уже, какое число? А дороги нет еще. Это вот подморозило, а в грязь вообще невозможно проехать»





На непонятные сроки завершения ремонта теплотрассы, и связанные с этим неудобства, в том числе и холод в квартирах с практическим отсутствием горячей воды, куряне жалуются давно.





Елена Панкова, местный житель

«С начала сентября 2021 года у нас раскопали. И ничего здесь не происходило, никаких рабочих не предусмотрено, никто не работал. До сегодняшнего момента, у нас сегодня 24.11.2021. Все организации, которая обзванивала: Старовойт, жилинспекция, управляющая компания, «КВАДРА» все говорили, что будет сделано»





Валерия Ляпунцова, местный житель

«Это вот сегодня у них много народа. Работать потом остается два человека, половина пьяные шатаются. Ну сколько это будет продолжаться уже? Каждому они по-разному говорят. Одним до 26-го, депутату прислали письмо. Старовойт пишет до 23-го. В объявлении лони пишут 11-го и 12го будет перекрыто движение и всё будет сделано. По факту: ничего. Они только сегодня начали работать.





В доме много пенсионеров и семей с маленькими детьми. И тем, и другим приходится мёрзнуть.





Галина Быканова, местный житель

«Отопление отключают. Каждый день, уже две недели подряд отключают. То в 2 часа, то в 10 дают. Горячей воды тоже нет. Извините меня сплю одетая.

Валерия Ляпунцова, местный житель





«У нас целый день работает обогреватель. Воды горячей нету. Мы ждем до 12 ночи, мы спускаем по три ведра воды, чтобы она была горячая. Чтобы дети искупались. Детям в школу, детям в садик» - «А сами, как моетесь, тогда? – Чайничками! Подогреваем воду и чайничками моемся. А что еще делать?»





По мнению местных жителей работы, ведутся с несоблюдением должных технических норм и норм безопасности.





Дмитрий Ляпунцов, местный житель

«Труба идёт по ПУ. Они её ложат на бетон, на асфальт, закапывают также без песка. Никакого уплотнения песка у них не идее. Нету ограждения. Без решёток. Дети могут упасть. Особенно в тёмное время суток»





От отчаяния куряне решились через СМИ обратить внимание на свою проблему, с надеждой на её разрешение. Ведь никому из них не хочется встречать Новый год за праздничным столом в холоде. Представители же ПАО «КВАДРА», с которыми мы связались, ответили, что ситуация с подрядчиком находится на контроле, и ремонт теплотрассы должен завершиться в самые кратчайшие сроки.