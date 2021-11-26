  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области создадут особую экономическую зону «Третий полюс»

Она создается вокруг месторождения Курской магнитной аномалии

Читайте также

В Курской области создадут особую экономическую зону «Третий полюс». По заявке региона Минэкономразвития  разработало проект постановления Правительства. 

Особая экономическая зона создается вокруг месторождения Курской магнитной аномалии, это крупнейший в мире район по запасам железа. У него высокий инвестиционный и промышленный потенциал. 

На площадке особой экономической зоны разместятся компании, занимающиеся обрабатывающими производствами в сфере металлургии, машиностроения и других. Инвесторы получат льготы по налогу на прибыль, имущество и таможенным платежам как регионального, так и федерального уровня. Общий объем инвестиций за 3 года составит около 40 млрд рублей. Будет создано около 600 новых рабочих мест. 

Функции управляющий компании «Третьего полюса» будет осуществлять Агентство по привлечению инвестиций Курской области.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На последних осенних выходных в Курской области будет дождливо

На следующей неделе в трех округах Курска будут отключать свет

Курский музей археологии вошёл в пятёрку победителей онлайн-голосования «Сокровища России»

В Курской области полицейские спасли мужчину из горящего дома

Куряне страдают от затянувшегося ремонта теплотрассы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске