Она создается вокруг месторождения Курской магнитной аномалии

В Курской области создадут особую экономическую зону «Третий полюс». По заявке региона Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства.





Особая экономическая зона создается вокруг месторождения Курской магнитной аномалии, это крупнейший в мире район по запасам железа. У него высокий инвестиционный и промышленный потенциал.





На площадке особой экономической зоны разместятся компании, занимающиеся обрабатывающими производствами в сфере металлургии, машиностроения и других. Инвесторы получат льготы по налогу на прибыль, имущество и таможенным платежам как регионального, так и федерального уровня. Общий объем инвестиций за 3 года составит около 40 млрд рублей. Будет создано около 600 новых рабочих мест.





Функции управляющий компании «Третьего полюса» будет осуществлять Агентство по привлечению инвестиций Курской области.