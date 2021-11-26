В Курской области полицейские спасли мужчину из горящего дома

В поселке Новокасторное оп еративники проводили оперативно-розыскные мероприятия и увидели, что горит дачный дом

Оперуполномоченные уголовного розыска Отделения МВД России по Касторенскому району старший лейтенант полиции Алексей Резвов и старший лейтенант полиции Александр Бабенков во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Новокасторное заметили клубы дыма в дачном доме местного жителя. Подойдя ближе, увидели пламя и незамедлительно приняли решение попасть в дом, так как знали, что внутри временно проживает хозяин.





Разбив окно, в комнате увидели 41-летнего мужчину. Его вынесли на улицу и оказали первую помощь до приезда медиков. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.





За решительные действия по спасению человека на пожаре полицейских поощрят, сообщили в региональном УМВД.