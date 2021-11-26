На следующей неделе в трех округах Курска будут отключать свет

С 29 ноября по 3 декабря в курских электросетях будут проводить очередные работы, поэтому ряд улиц города останутся без электричества. Отключения запланированы по следующим адресам:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 29 ноября по 3 декабря с 9-30 до 16-30:
ул. Городская
с 9-30 до 15-00:
3-я Гуторовская 29-37, 18-32
4-я Гуторовская 1-43, 6-38
Гуторовская 55А, 55Б
29 ноября по 3 декабря с 9-30 до 16-30:
1-2-й Кислинский проезд
1-3-е Степные переулки 4-я Кислинская
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 1 по 2 декабря с 9-00 до 16-00:
ул. Бойцов 9-й Дивизии 88-130А
ул. Павлуновского 62-64А; 87-89
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 29 ноября по 3 декабря с 13-30 до 16-00:
П.Коммуны 8-40, 21-65
Коммунальный проезд 4-6, 3-5
30 ноября с 9-30 до 16-00:
Новоселовка 17-37, 32-64
1 декабря с 9-00 до 16-00:
Первомайская 2-78, 1-67
2-я Первомайская 1-33, 2-26
3-я Первомайская 1-41, 2-30
1-й Первомайский переулок 2-20, 1-21
Октябрьская 83-189, 132-214
Октябрьский переулок 1-13, 2-14
Дубровинского 76-132, 67-127
Маяковский переулок 1-15, 2-20
Маяковского 74-92, 1-41
Профсоюзная 1-47, 2-54
Вокзальная 17-39
Фрунзе 1-93, 36-92
2 декабря с 9-00 до 16-00:
Каширцева 19-73, 28-106
Воронежская 27-57,36-62
Воронежский переулок 2-22, 1-33
3-я Воронежская 1-29, 2-24
1-й Воронежский переулок 1-15,2-18
2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12
6-й Щигровский переулок 1-33,2-18
Путейская 25-53, 24-52
2-я Путейская 35-61, 28-50
Орджоникидзе 18-34, 21-37
Железнодорожная 49-59, 46-60
Линейная 21-33, 26-32
1-я Щигровская 2-42, 1-75
2-я Щигровская 24-64, 15-35
3-й Щигровский переулок 1-7, 2-6
4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7
5-й Щигровский переулок 1-17
7-й Щигровский переулок
9-й Щигровский переулок 2-10
10-й Щигровский переулок 2-26,1-27
11-й Щигровский переулок 2-32,1-25
Коммунальная 58-92, 39-79
Чапаева 55-113,22-76
2-я Восточная
3-я Восточная
5-я Восточная
6-я Восточная
Телефон для справок: 26-32-10.