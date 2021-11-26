На следующей неделе в трех округах Курска будут отключать свет

Самые масштабные отключения ждут жителей Железнодорожного округа

С 29 ноября по 3 декабря в курских электросетях будут проводить очередные работы, поэтому ряд улиц города останутся без электричества. Отключения запланированы по следующим адресам:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 29 ноября по 3 декабря с 9-30 до 16-30:





ул. Городская





с 9-30 до 15-00:





3-я Гуторовская 29-37, 18-32

4-я Гуторовская 1-43, 6-38

Гуторовская 55А, 55Б





29 ноября по 3 декабря с 9-30 до 16-30:





1-2-й Кислинский проезд

1-3-е Степные переулки 4-я Кислинская





Телефон для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 1 по 2 декабря с 9-00 до 16-00:





ул. Бойцов 9-й Дивизии 88-130А

ул. Павлуновского 62-64А; 87-89





Телефон для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





С 29 ноября по 3 декабря с 13-30 до 16-00:





П.Коммуны 8-40, 21-65

Коммунальный проезд 4-6, 3-5

30 ноября с 9-30 до 16-00:

Новоселовка 17-37, 32-64





1 декабря с 9-00 до 16-00:





Первомайская 2-78, 1-67

2-я Первомайская 1-33, 2-26

3-я Первомайская 1-41, 2-30

1-й Первомайский переулок 2-20, 1-21

Октябрьская 83-189, 132-214

Октябрьский переулок 1-13, 2-14

Дубровинского 76-132, 67-127

Маяковский переулок 1-15, 2-20

Маяковского 74-92, 1-41

Профсоюзная 1-47, 2-54

Вокзальная 17-39

Фрунзе 1-93, 36-92





2 декабря с 9-00 до 16-00:





Каширцева 19-73, 28-106

Воронежская 27-57,36-62

Воронежский переулок 2-22, 1-33

3-я Воронежская 1-29, 2-24

1-й Воронежский переулок 1-15,2-18

2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12

6-й Щигровский переулок 1-33,2-18

Путейская 25-53, 24-52

2-я Путейская 35-61, 28-50

Орджоникидзе 18-34, 21-37

Железнодорожная 49-59, 46-60

Линейная 21-33, 26-32

1-я Щигровская 2-42, 1-75

2-я Щигровская 24-64, 15-35

3-й Щигровский переулок 1-7, 2-6

4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7

5-й Щигровский переулок 1-17

7-й Щигровский переулок

9-й Щигровский переулок 2-10

10-й Щигровский переулок 2-26,1-27

11-й Щигровский переулок 2-32,1-25

Коммунальная 58-92, 39-79

Чапаева 55-113,22-76

2-я Восточная

3-я Восточная

5-я Восточная

6-я Восточная





Телефон для справок: 26-32-10.