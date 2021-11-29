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Лента новостей / В регионе

В Курске генплан решит проблему семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

В Центральном округе на свободных территориях северной части планируется малоэтажная многоквартирная жилая застройка или частный сектор. В западной части предлагается отдать предпочтение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройке

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В Курске на выходных прошли публичные слушания по проекту генплана. В Железнодорожном округе предлагаются, преимущественно, зоны средне- и малоэтажной застройки в составе существующих зон, включая частные дома.  
В Сеймском округе на территориях бывших производственных предприятий КЗТЗ и ЖБИ планируется многоэтажная жилая и многофункциональная общественно-деловая зоны. Запланирована малоэтажная жилая застройка в районе улиц Центральной – Черняховского с включением сопутствующей социальной инфраструктуры. 
В Центральном округе на свободных территориях северной части возможна малоэтажная многоквартирная жилая застройка или частный сектор. В западной части предлагается отдать предпочтение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройке. Проект генплана предусматривает создание развитой инфраструктуры на всех территориях, где должно появиться новое жилье. 
Горожане, проживающие в частных домах, часто выступают против многоэтажной застройки. В администрации им отвечают, что ряд жилищных проблем можно решить только строительством высотных домов. Так, например, сейчас в Курске в улучшении жилищных условий нуждаются почти 11 тысяч семей и еще более тысячи детей-сирот.
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