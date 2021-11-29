В Курске улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы хотят построить транспортную развязку

В проекте генплана предусмотрено развитие обходных направлений: ВЧК – Новоселовка 2-я – Пост Кривец – переулок Кривецкий – Полевая – проектируемая магистраль от улицы Кутузова до улицы Энгельса и далее в Сеймский округ

Больше внимание в проекте генплана уделено развитию транспортного каркаса города. На улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы должна появиться транспортная развязка. Направление улица Бойцов 9-й Дивизии – улица Ватутина предполагается реконструировать и построить соединительный участок с мостом через реку Кур. Также проект генплана предполагает завершение строительства улицы Крымской.

Предусмотрено развитие обходных направлений, призванных улучшить транспортные связи между округами города и обеспечить выход на внешние автодороги: магистральное направление общегородского значения ул. ВЧК – Новоселовка 2-я – Пост Кривец – переулок Кривецкий – Полевая – проектируемая магистраль от улицы Кутузова до улицы Энгельса и далее в Сеймский округ. Это направление позволит связать Железнодорожный и Сеймский округа в обход центральной части города.





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Разработчики и власти обещают учесть все мнения и инициативы курян. Так, например, в ходе публичных обсуждений горожане высказались против строительства 4-х полосной трассы по направлению бывшей железнодорожной ветки. Там проложат 2-х полосную дорогу. Помимо этого разработчики проекта генплана отметили, что лес на КЗТЗ вырубать не станут.

Жителей беспокоил вопрос сноса Сеймского рынка и строительство на этом месте автомобильной дороги. Это мнение курян тоже внесли в протокол.





Также внесены предложения по строительству новых мостов через Сейм. Предусмотрена реконструкция инженерных сооружений: Сеймский мост через реку в створе проспекта Кулакова.





Затронули вопрос строительства и автодороги от проспекта Ленинского комсомола к проспекту Плевицкой, на месте разобранного полотна железной дороги.





После долгих обсуждений все документы и прозвучавшие по результатам публичных слушаний предложения учтут в итоговом протоколе и направят в комиссию.