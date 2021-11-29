В Курской области пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами и врезался в торговый павильон на автобусной остановке

Авария произошла в Железногорске

Вечером 28 ноября, примерно в половину одиннадцатого в Железногорске пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами и врезался в торговый павильон на автобусной остановке. Авария произошла на улице Никитина рядом с домом №7.





Как сообщает ГИБДД, 23-летний водитель ВАЗа-21093, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Грейт Волл», под управлением 32-летнего водителя, который по инерции допустил столкновение с автомобилем «Honda CR-V», под управлением шофера такого же возраста и с ехавшей во встречном направлении Ладой KS0Y5L, под управлением 46-летнего автомобилиста. После столкновения ВАЗ врезался в торговый павильон на остановочном комплексе.





В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры ВАЗа 21-го года и 19-лет, и 33-летний пассажир «Грейт Волл».