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В Курской области пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами и врезался в торговый павильон на автобусной остановке

Авария произошла в Железногорске

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Вечером 28 ноября, примерно в половину одиннадцатого в Железногорске пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя машинами и врезался в торговый павильон на автобусной остановке. Авария произошла на улице Никитина рядом с домом №7.  

Как сообщает ГИБДД, 23-летний водитель ВАЗа-21093, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Грейт Волл», под управлением 32-летнего водителя, который по инерции допустил столкновение с автомобилем «Honda CR-V», под управлением шофера такого же возраста и с ехавшей во встречном направлении Ладой KS0Y5L, под управлением 46-летнего автомобилиста. После столкновения ВАЗ врезался в торговый павильон на остановочном комплексе. 

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры ВАЗа 21-го года и 19-лет, и 33-летний пассажир «Грейт Волл».
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