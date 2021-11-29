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В Курске полиция разыскивает мужчину, причастного к краже кошелька

На кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как неизвестный мужчина поднимает с пола кошелек потерпевшего, а затем расплачивается за товар на кассе магазина

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В Курске полиция разыскивает мужчину, причастного к краже кошелька. 

О пропаже бумажника  в полицию заявил 39-летний курянин. Он обнаружил исчезновение кошелька после посещения магазина на проспекте Кулакова. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент преступления. На кадрах отчетливо видно, как неизвестный мужчина поднимает с пола кошелек потерпевшего, а затем расплачивается за товар на кассе магазина.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост примерно 165 см. Был одет: куртка темно-серого цвета, темные брюки, на голове серая шапка в темную полоску, на лице белая медицинская маска.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, сообщить в Сеймский отдел полиции по телефонам 32-00-62, 8919-175-05-05 или 8910-312-69-65, а также 02, с мобильного 102.
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