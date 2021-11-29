В 2006-м группа молодых людей украла у прохожего мобильник

В Курске раскрыли грабеж, совершенный 15 лет назад. Обвиняемый, 34-летний уроженец Ярославля, все эти годы скрывался от правосудия за рубежом.





В 2006 году мужчина вместе со своими знакомыми совершил грабеж на перекрестке улиц Верхняя Луговая и Большевиков, открыто похитив у горожанина сотовый телефон.





Преступление произошло по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Выйдя на остановке общественного транспорта, молодые люди заметили мужчину с телефоном в руках. Преступный план созрел практически сразу. Удерживая мужчину, один из соучастников вытащил из кармана телефон стоимостью свыше 8 тысяч рублей.





Двоих подозреваемых сотрудники полиции задержали по «горячим следам». Они отправились за решетку на два года.

Одному из участников преступления удалось скрыться. Его объявили в розыск. Долгое время местонахождение грабителя не было известно. Как выяснилось в ходе следствия, сразу после грабежа он уехал из страны. Только спустя 15 лет, вернувшись в Курск, мужчина был задержан оперативниками.





В ближайшей время уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины направят в суд.