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В Курске раскрыли грабеж, совершенный 15 лет назад

В 2006-м группа молодых людей украла у прохожего мобильник

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В Курске раскрыли грабеж, совершенный 15 лет назад. Обвиняемый, 34-летний уроженец Ярославля, все эти годы скрывался от правосудия за рубежом.

В 2006 году мужчина вместе со своими знакомыми совершил грабеж на перекрестке улиц Верхняя Луговая и Большевиков, открыто похитив у горожанина сотовый телефон. 

Преступление произошло по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Выйдя на остановке общественного транспорта, молодые люди заметили мужчину с телефоном в руках. Преступный план созрел практически сразу. Удерживая мужчину, один из соучастников вытащил из кармана телефон стоимостью свыше 8 тысяч рублей. 

Двоих подозреваемых сотрудники полиции задержали по «горячим следам». Они отправились за решетку на два года.
Одному из участников преступления удалось скрыться. Его объявили в розыск. Долгое время местонахождение грабителя не было известно. Как выяснилось в ходе следствия, сразу после грабежа он уехал из страны. Только спустя 15 лет, вернувшись в Курск, мужчина был задержан оперативниками.

В ближайшей время уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины направят в суд.
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